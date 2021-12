"Kui aasta kokku võtta, saab ilmselt panna märksõnaks koroona," alustas SOS Lasteküla partnersuhete ja kommunikatsioonijuht Katri Laiv vestlust.

Pole saladus, et paljud inimesed on pidanud annetamisest loobuma, sest töötasud on vähenenud või inimesed on sootuks töötuks jäänud. Ka ettevõtted on pidanud oma kulud ümber vaatama, mistõttu on osa ettevõtteid loobunud SOS Lasteküla toetamisest.