Jürgen Ligi ei saa valitsuse sammust aru: kus on see kriis? Miks pean mina ka toetust saama?

"Kas keegi saab aru, mis asi see on, mida valitsus kompenseerima hakkab? Kus on see kriis, kui palgad ja pensionid kasvavad stabiilselt 7–8%, kiiremini ka (lühiajalisest) kiirest hinnaõusust? Ja kuidas saab rahvas kõigile toetust makstes end oma raha eest sellest riigi vahendusel ise välja sikutada?

Seejuures on just riigieelarve see, kus on krooniline auk, mis ühtlasi on oluline tegur hinnatõusus ja tööjõupuuduses. Miks pean mina ka mingit toetust saama ja võrkude ülalpidamises mitte osalema?