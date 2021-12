Eesti asub tõhusalt reguleerima virtuaalvääringu teenuseid

"Virtuaalvääringute valdkonnas on riskid viimastel aastatel kiiresti kasvanud ja see on nõudnud meilt kiiret tegutsemist. Oleme sisuliselt aastaga valminud eelnõus otsinud lahendusi, mis aitaksid suurendada läbipaistvust ja vajadusel järelevalvet ning mis kaitseksid just ausaid tegutsejaid,“ ütles rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus.

Ühe olulisema muudatusena väheneks eelnõuga krüptotehingute anonüümsus, et tagada ärikeskkonna läbipaistvus ning tõhusam järelevalve selle üle. Edaspidi on virtuaalvääringu ülekandmise või vahetamise teenuse pakkumise eelduseks, et kasutaja isikusamasus on tuvastatud. Isikuandmed peavad analoogiliselt pangaülekannetele säilitama seose tehinguga. Kui tehingu vastuvõtja rahakotil puudub teenusepakkuja või pole sellel suutlikkust andmeid vastu võtta, tuleb tagada tehingute jälgimine reaalajas ja iga tehingu riskianalüüs.

Kehtestatavad nõuded on analoogsed reeglitele, mis kehtivad pankade ja maksevahendajate kaudu liikuvale rahale. Ka virtuaalvääringuid kasutatakse eeskätt maksete tegemiseks või väärtuse ülekandmiseks ehk vahetusvääringuna - näiteks teenuste ostmiseks. Andmete kogumine ja vahetamine vähendab oluliselt riski finantskuritegevuseks. Muuhulgas on reeglite laiendamist virtuaalvääringu teenuse pakkujatele soovitanud rahvusvaheline rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise standardiseadja FATF.

Senised regulatsioonid on võimaldanud Eesti tegevusluba taotleda teenusepakkujatel, kes Eestis ei tegutse, kellel puudub Eestiga seos ja kelle üle järelevalve tegemine - ka näiteks tegelike kasusaajate tuvastamine - eeldaks ebamõistlikke ressursse. Nendega kaasnevad riskid kanduvad aga üle Eesti majanduskeskkonnale, ohustades seaduskuulekaid teenusepakkujaid, kelle maine võib saada kahju ning välispartneritega suhtlemine osutuda keerukaks.