Lõppevat aasta jääb mööblitootjate liidule iseloomustama ebastabiilsus

Käesolev aasta on olnud keeruline paljudele sektoritele. Puutumata pole jäänud ka mööblitootjad. Millised märksõnad jäävad lõppevat aastat iseloomustama ja millised on ootused uueks aastaks?

Eesti Mööblitootjate Liidu tegevjuht Eneli Org sõnas, et käesolevat aastat jäävad iseloomustama suured kõikumised tooraine ja transpordi hindades. Sellele lisandub omakorda tööjõu probleem. Lisaks tõi Org välja erinevate sihtturgude mahtude kõikumised seoses tarbimise kasvu kaubandusevõrkude sulgemise ja avamisega. Ta sõnas, et viimastel kuuldel on olnud aktuaalne energiahindade kõikumine, nii elektri- kui gaasihinna osas. Samuti mainis ta ebastabiilsust ning pretsedenditud sisendikasvu.