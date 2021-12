Juba aastaid on meile räägitud maailmast, kus fossiilseid kütuseid ei kasutata. On vaid tuul, päike ja vee liikumisel tekkiv energia. Võib-olla ka tuumaenergia. Energiamahukamad ärid vajavad aga vesinikku, mille tootmine ei ole täna veel sugugi roheline. Just see viimane energialiik tekitab enim diskussioone ja tülisid.

Kas tõesti õnnestub lobistidel temp, millesse veel mõned kuud tagasi ei usutud?