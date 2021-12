Trükiste tellimused on tõusuteel, järsk hinnatõus aga väljakutseks

Lõppev aasta on esitanud väljakutseid trüki- ja pakenditööstusele. Millised need väljakutsed olid ning millised on ootused ja lootused uueks aastaks?

Järsud hinnatõusud on väljakutseks kogu sektorile, oodatakse riigipoolset sekkumist

Eesti Trüki- ja Pakenditööstuse Liidu tegevjuht Katre Savi sõnas, et 2021. aasta algas positiivselt. Eelmine aasta oli koroonakriis tinginud languse, nüüdseks on trükiste tellimused taas tõusuteel. Samas tõi Savi välja toormekriisi ja materjalihindade tõusu, samuti on suvest saadik olnud paberi ja kartongi kättesaadavus ja järsk hinnatõus väljakutseks kogu sektorile.

Uue aasta osas sõnas Savi, et ootab riigipoolset sekkumist ning mehhanismide loomist, et vältida järske elektri- ja gaasihindade tõuse ning tagada ettevõtete toimimine ja konkurent maailmaturul. Samuti oodatakse lühiajaliste toetusmeetmete rakendamist tootmisettevõtetele, mis aitaks tulla toime elektrihinna kriisiga. Lisaks loodetakse, et normaliseeruvad energiakandjate ja paberituru hinnad ning kättesaadavus.