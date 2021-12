Ühekordsed biolagunevad nõud Foto: Argo Ingver

Käesoleval aastal jõustus Euroopa Liidu direktiiv, mille järgi on keelatud lasta turule ühekordselt kasutatavaid plasttooteid, kui on alternatiivsed variandid. Toimunud on läbimurre plastijäätmete keemilise ümbertöötluse valdkonnas.