Tallinna börsi juht: börsi poole vaatavad veel mitukümmend ettevõtet

Ühelt poolt võibki öelda, et börsi nähtavus ja üldine finantskirjaoskus ja -keskkond oleks parem, on olnud mu eesmärgiks 5+ aastat. Igasugused kohtumised on leidnud aset aastaid-aastaid tagasi, st paljude nende ettevõtetega, kes on sel aastal börsile tulnud. Mõnega on läinud väga kiiresti, mõnega on läinud aastaid.

Ei saa vastu vaielda, et tähelepanu börsile on väga suur, aga see ei ole juhtunud sõrmenipsust. Börs ja üldse kapitaliturg on hästi kompleksne süsteem, üks asi mõjutab paljusid teisi.

Ettevõtete turuväärtus on aga kõrgeim, kui see kunagi on olnud, ligi 5,5 miljardit eurot. Instrumentide arv koos võlakirjadega on 45, mida saab täna osta ja müüa. Investorite arv siia juurde: 100 000. Selles pildis on erakordne aasta.

2021 on rekordite aasta. Nii palju ettevõtteid ühes aastas tuli vahetult peale börsi avamist. Tehingute arv on 840 000, see on nagu iga tööealine elanik teeks ühe tehingu. Tegelikult ei ole see väga ootamatu, kuna eelmisel aastal nägime, mis juhtuma hakkab ja siis tuli umbes 400 000 tehingut.

See ei tähenda tema sõnul siiski, et nad kõik 2022. aastal börsile jõuavad, sest ettevalmistus on erinevates faasides. Tallinna börsi juht Kaarel Ots tänavu börsil toimunut eufooriliseks ei nimeta, põhjuseid näeb ta muuhulgas nii rahatrükis kui ka inflatsioonihirmus.

Meie saame teha nii palju, kuni ettevõte otsustab, kas olukord on toetav või ei ole. Nii lihtne ongi. Börsiäri on kõige lihtsam nõudluse-pakkumise funktsioon kui üldse olla saab. Kui näed, et nõudlus kukub tagant ära, siis pakkumine kaob sisuliselt päevapealt.

Ma kuulsin alles paar nädalat tagasi, et ettevõte oli öelnud nõustajale, et ta tahab veel selle aasta sees börsile jõuda. On ka selliseid ootusi, kuid need ei ole realistlikud.

Neid, kes börsi poole vaatavad, on mitukümmend tükki. Aga see ei tähenda, et nad 2022 tulevad kõik järjest börsile, nad on väga erinevates faasides. Kiiresti liigutades tuleb ettevõte börsile alla poole aasta, see tähendab seda, et tal on mingisugused asjad juba ette ära tehtud.

Meil on juba tulnud ja tuleb veel sellel ja järgmisel aastal nõustajaid juurde. Ehk ka nemad näevad, et on, keda nõustada. Ma olen selle trendiga väga rahul. Ja kui ma ütlen, et makro toetab, siis piisab sellest, et ajalehed hakkavad kirjutama ainult punastes või mustades toonides ning hakkab tekkima ebakindlus või ebaselgus.

Miks ma arvan, et 2022 võib olla väga hea on see, et ettevõtetel on reaalselt näha positiivsed referentsid. Need on erinevad, neid on erinevas mahus, valdkonnad on erinevad. Eestis tunnevad kõik kõiki, on võimalik võtta telefonitoru kätte ja küsida, kuidas te tegite, miks te läksite ja mis sellest kasu on olnud - see kõik täna töötab, nii nende ettevõtete kasuks, kes täna börsil on ja kes plaanivad tulla.

Meil on pipeline’is palju ettevõtteid. Ma arvan, et tuleb jälle üks väga hea aasta. Kas tuleb kõige parem aasta, ma ei oska öelda. Meil on olnud eesmärk First North paremini käima saada. Ma arvan, et ta käib nüüd paremini, kuid samas võiks see käia palju paremini ja seal võiks olla palju rohkem ettevõtteid.

Ma arvan, et me oleme täna jõudnud sellisesse olukorda, kus ühelt poolt meil on 100 000 investorit ja see on viis korda rohkem kui viis aastat tagasi. See on väga hea, aga see ei ole juhtunud sellel aastal, see on järk-järguline, orgaaniline.

Väljakutseks on aga see, kui meil tuleb juurde uusi investoreid, siis kuidas saavad nad aru, kuhu oma raha panna. See on klassikaline teema. Kui minu käest oleks küsitud viis aastat tagasi, kas ma kujutan ette, et ühel aastal on kolmes telekanalis investeerimisalased saated. Raudselt poleks, aga see aasta nii oli.

EfTEN on tegelikult investorite poolt armastatud ettevõte ja nende investorsuhtlus on väga hea. Kui me võrdleme uusi First Northi ettevõtteid mõne teise põhinimekirja ettevõttega, kellel on aeg-ajalt ikka raskusi sellega, et elementaarseid andmeid avaldada ja kellel on raskusi mõistmaks, miks börs palub, et äkki kaaluda nõukogudesse sõltumatuid liikmeid, siis ma ütleks, et ongi väga hea, kui tuleb uusi ettevõtteid. Nad näitavad, kuidas investoritega saab veel paremini, avatumalt ja läbipaistvamalt suhelda.

Minu seisukoht on see ja ma olen öelnud seda esimesest päevast peale, kui ma börsile tööle tulin: ma tahan, et First Northil oleks elu ja seal oleks rohkem ettevõtteid. Täna me oleme näinud viite uut ettevõtet ja mina väidan, et see on alles algus.

Ta arvab ka, et investorid teevad vahet põhiturul ja First Northil. Ma arvan, et sealt peaks otsima tema kommentaari sisu. Arvan, et see (Twitteri säuts - toim) oli tehtud varem, kui andsime ühele ettevõttele lisaaega, et teda veel see aasta mitte börsile lubada. Ma arvan, et see oli tal kirjutatud selles tuules.

Tallinna börsil on tänase seisuga 27 ettevõtet. Neist 18 on põhinimekirjas, 2 lisanimekirjas ning 7 alternatiivbörsi First North aktsianimekirjas.

Mingisuguse varjutamise juttu ma siin ei näe. Me nüüd jõuame sinna, kus täna on põhjamaad, kus investorile ei pea selgitama, mis vahe on ühisrahastusel, First Northil ja põhiturul, sinna me jõuame ja selleks on vaja aega. Ma arvan, et see trend ja suund ja tempo on tegelikult päris hea.

Kui juhtub, et keegi ei õigusta (First Northil - toim) näiteks ootusi, siis täpselt sama võib juhtuda ju põhiturul. Ühelt poolt me võime öelda, et meil on tohutud ülemärkimised ja tohutu nõudlus. Ma alati soovitan vaadata numbrite taha. TextMagicut said investorid kätte 40 aktsiat ja aktsia IPO hind oli 5 eurot, mis teeb kokku 200 eurot. Kui suur draama on, et selle asemel, et 200st teha 400 eurot, sa teed hoopis 100. Ma arvan, et need on nii väikesed summad, mida ettevõtted üldse kaasavad, et see fundamentaalset riski ega ohtu ei kujuta. Ja seega halva varju tõmbamine põhiturule, ma ei võta seda tõsiselt.

Kui võtta täna kokku, kui palju raha on kaasatud, siis see on umbes 400 miljonit eurot. Ei ole ju vähe. Sellel aastal on olnud ka kõige rohkem teiseseid kaasamisi, ehk olemasolevad ettevõtted on kaasanud uuesti raha. Teisisõnu on investoritel olnud kohti, kuhu raha paigutada. Ma ei näe, et on suur eufooria, lihtsalt võrreldes varasemaga on turg olnud aktiivsem.

Üks päev rääkisin inimesega, kes ütles, et turul võiks olla 100 ettevõtet. Ma ütlesin, et 100 kohe ei võiks, aga see võiks liikuda sinna poole küll. Kui võtta nii, et 5 ettevõtet aastas ja vahele ka vaiksemad aastad.

Miks mulle meeldib see, kus me täna oleme? Kui 2020 märtsikuus kõik turud langesid ei näinud me investorite seas mingisugust paanikat. Sisuliselt jaeinvestorid, kelle kohta on kogu aeg räägitud, et kui turg on jaeinvestori poole kaldu, siis on turg mõttetu. Oli täpselt vastupidine olukord. Jaeinvestorid on olnud palju kannatlikumad ja vaoshoitumad selle suure kukkumise tõttu. See on positiivne.

Kas on olemas mingisugused ettevõtted, kes börsile oodatud ei ole?