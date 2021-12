ELMO Rent vähendab CO2 saastet ja tahab tuua linna kaugjuhitavad rendiautod

Nekrassova senine karjäär kulges finantssektoris. Siin on tema vastutusalaks nii igapäevane juhtimine kui ka rahaliste vahendite leidmine ettevõtte keskkonnasõbralike innovatiivsete visioonide realiseerimiseks. Sisuliselt on Julia tegev- ja finantsjuht ühes isikus.

Siis sammub kontorisse üks sirgeselgne naine. Tähtis kohtumine selja taga, on aeg süüa lõunat. Ta toob kaasa mandariine. „Julia Nekrassova,” tutvustab teda Laansoo. „Tere,” tervitab Nekrassova südamliku soojusega. Ta tuleb Eesti elektri sünnilinnast Narvast. Soov olla muutuste juures kaasarääkija ja mõjutaja on olnud alati teda liikuma panevaks jõuks.

Tõsi, ELMO Rent alustas ainult elektriautodest koosneva rendimasinate pargiga ja oli maailmas üks esimesi omataolisi. Elektriauto kui keskkonnasõbralik transpordilahendus on nende innovatsioonitegevuse vundament.

„Me oleme keskkonnainnovatsiooniettevõte,” ütleb Laansoo pooleldi naljaga, täiega tõega. „Meil kehtib kirjutamata reegel, et meie tegevuse tulemusel peab sündima senisest keskkonnasäästlikum praktika,” selgitab Laansoo ja lisab, et keskkonnasääst on ettevõtte DNA-s olnud esimesest päevast alates ja jääb sinna igavesti.

„Kaugjuhitava auto tehnoloogia sai Maanteeametilt platsitesti esimese osa läbimise järel heakskiidu ning käsil on tänavatestide ettevalmistamine,” raporteerib spetsialist tähtsa töö vahele ja Laansoo täiendab: „Paljutõotavate tehnoloogialahenduste arendamine tagab ettevõttele eelised, kui konkurents turul tiheneb või ootab ees uuele turule sisenemine.” Märkan, et siinsamas kapiserval on kauss mandariinidega.

„Näe, siin see kaugjuhitava auto arendamine käibki,” näitab ta kontori nurgas seisvale simulaatorile, mille monitoridest paistab Piibe maantee. Tehnoloogiaarenduse taga seisab – hetkel, tõsi küll, simulaatoris istudes ja autoga sidet pidades – Thomas Tasuja. Tervitame.

Uurin Julialt, mis ootab ELMO Renti tuleval aastal ees. „Aastal 2022 on meil plaanis siseneda esimestele välisturgudele,” selgitab Julia ja lisab, et iga uue turu lisandumine tähendab ettevõttele automaatselt nii käibekasvu kui ka täiendavaid investeeringuid turule sisenemiseks.

„Esimesena on kavas laieneda Helsingisse,” võtab Laansoo sõnajärje üle. Selleks lisandub ELMO Rendi masinaparki vähemalt 150 sõidukit. Laienemine uuele turule võib toimuda ka kohaliku juba toimiva ettevõtte ostmise kaudu. See kogemus on ELMO Rendil nüüd Elektritakso soetamise näol olemas. „2022. aasta esimestel kuudel käivitame lisaks Tartule ja Pärnule ka Tallinna taksoturul Elektritakso ehk juhiga elektriauto lühirendi teenuse,” lubab Laansoo. Ja läheb toob mulle veel ühe mandariini.

Elektritakso alustas tegevust omaniku toonase põhitöö kõrvalt ühe autoga, juhiks ettevõtte omanik Ermo Kontson isiklikult. „Kui selgus, et elektriajamiga taksode järele on nõudlus olemas, laienes ettevõte sama aasta suvel poole võrra – liisingusse võeti järgmine masin ja tööle esimene taksojuht,” meenutab Kontson videovestluses Elektritakso algusaegu suvel pea kümne aasta eest.

Septembris 2012 jätkas ta juba viie auto ja oma dispetšeriga. Aasta hiljem oli ettevõtte autopargis 11 autot, mida jagasid 30 taksojuhti. Kuni Bolti ja Uberi turuletulekuni oli Elektritakso kõige kiiremini kasvav taksoettevõte Eestis. Et ühenduses peitub jõud, on tema kogemus ja oskusteave nüüd abiks taksondussektoris rohepöörde läbiviimiseks. Kontson selgitab, et peale saasteküsimuse mõjutab elektri hind takso kilomeetrihinda bensiini hinnast märgatavalt vähem. Ja kui tahta, siis isegi ülivähe.

Näiteks Elektritakso sõidukeid laetakse ettevõttele kuuluva päikeseelektrijaama toodetud elektrivooluga. Kui videosild kinni klõpsab, märgib Laansoo, et taksoteenus on sõidukite lühirent sohvriga ja nemad juba pakuvad lisaks ka lühirendiauto ukse ette toomise teenust. „See on ka kaugjuhitava auto tehnoloogia juurutamine, auto tuleb, kuid ise veel mitte.”

Tulevikus tulevad ja lähevad rendisõidukid kaugjuhituna ühe inimese juurest järgmise juurde. Linlasel kaob vajadus oma auto järele. Toimiv ühistransport koos piisava hulga lühirendisõidukitega rahuldab kõik vajadused. Kaugjuhitav auto on Eesti võimalus innovatsiooniga ilma teha. Kuid enne ootab ELMO Renti ees teine aktsiate märkimine First Northi börsil. Soovin õnne kaasa ja jätan kontorirahva edasi sagima. Laansoo paneb mulle kaasa kolm mandariini ja piparkoogi.

Edukas aasta ELMO Rendi müügitulu on aastaga kasvanud 139%. Kui 2020. aasta müügikäive oli 449 006 eurot, siis 2021. aasta käive tuleb juba 1 075 000 eurot. Viimase poolaasta kasv on eriti kiire ehk kui ajavahemikus 07.2020–12.2020 teeniti 315 006 eurot, siis vahemikus 07.2021–12.2021 juba 869 328 eurot. See tähendab poolaasta võrdluses 175% ehk 2,75-kordset kasvu. Samas täideti 2021. aasta eesmärk 10 kuuga.

Miks ELMO Rent? Mida suurem on ELMO Rendi elektriautode läbisõit, seda väiksem on Eestis õhku paisatava CO2 kogus kokku. ELMO Rendi sõidukipargi poolt jäi 2021. aasta esimese 11 kuuga õhku paiskamata 227 225 kilo CO2, mis on võrreldes 2020. aasta 11 kuuga 159% kasv (87 556 kilo CO2).