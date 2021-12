Kevadel restorani avanud sõbrannad meenutavad lõppevat aastat: ootamatud rollid ja pidev õppimine

Kevadel antud intervjuus ütles Iris, et ilmselt on nende naiivsus ja noorus nii õnnetus kui ka kingitus. “Tänu sellele hakkame võib-olla palju julgemalt peale mingite asjadega, aga võib-olla on selle arvelt millalgi ka mõned õppetunnid natuke karmimad,” selgitas ta toona.

Restorani avamist ootasid nad aga pikisilmi. „Kui sa mitu kuud järjest annad endast ära ja saad harva tagasi, siis lõpuks see tunne, kui sa annad ja saad kliendilt vastu mingi emotsiooni, täidab meie tassi kõige rohkem,” ütles Iris kevadel.

Suvi läks suure hooga mööda ning aasta lõppedes meenutavad tüdrukud, et üllatusi, millega nad arvestada ei osanud, oli mitmeid.