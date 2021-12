VIDEO | Soome mees lasi enda Tesla õhku, sest akuvahetus läinuks liiga kalliks

Mees rääkis, et pärast auto ostmist sai ta muretult sõita vaid 1500 kilomeetrit. Siis läks auto rikki. Pärast seda pukseeriti auto Tesla teenindusse, kus see oli ligi kuu aega. Sealt öeldi, et midagi teha ei saa, ainus võimalus on osta uus aku. See oleks läinud maksma vähemalt 20 000 eurot.