Uut võib pikalt oodata. Kasutatud autode hinnad on korralikult tõusnud ja tõusevad uuel aastal veel

Kui tavaliselt sõltub ettevõtete käekäik sellest, kas turul on nõudlust, siis autotööstuses on see loogika nüüd pea peale pööratud. Koroonaviirus, tõrked tarneahelas ja komponentide puudus on viinud olukorda, kus tootjatel ja edasimüüjatel ei ole võimalik tarbijate suurt isu uute autode järgi teenindada, kirjutab Taani ajaleht Borsen.