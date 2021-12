Gazprom ja Putin eitavad Venemaa gaasitarnete piiramist Euroopasse

Poola süüdistas sel nädalal Moskvat gaasitarnete peatamises läbi Jamal-Euroopa torujuhtme, mille kaudu suunab Venemaa gaasi Lääne-Euroopasse, süüdistades Gazpromi "manipuleerimises".

Venemaa energiagigant Gazprom lükkas tagasi süüdistused nagu piiraks Moskva gaasitarneid Euroopasse.

President Vladimir Putin eitas reedel, et voolusuund oli poliitiline samm ja ütles, et Poola on Venemaa torujuhtme haldamisel "kõrvale jätnud".

"Kõik süüdistused Venemaa ja Gazpromi vastu, et me ei tarni Euroopa turule piisavalt gaasi, on täiesti alusetud ja vastuvõetamatud ning ei vasta tõele," Gazpromi pressiesindaja Sergei Kuprijanovi sõnu laupäeva hilisõhtul.

Kuprijanovi sõnul ei ole mõned Venemaa gaasi ostjad, eriti Saksamaa ja Prantsusmaa, teinud lisatellimusi ning nimetas gaasitoru kasutamist vastupidises suunas "mitte kõige ratsionaalsemaks otsuseks" olukorras, kus talv on alles algamas.

"Ma ei taha isegi rääkida selliste tarnete hindadest. Need hinnad on oluliselt kõrgemad kui Gazpromi lepingumahtude hinnad," ütles ta."Kõik Lääne-Euroopa probleemid on ise tekitatud ja Gazpromi pole vaja selles süüdistada. Parem on vaadata peeglisse."

Samal ajal teatab Bloomberg, et Prantsusmaa, kes tundis Nord Streami projekti pärast alati rahutust , soovib, et Euroopa Liit vähendaks oma energiasõltuvust sellistest riikidest nagu Venemaa ja Hiina.