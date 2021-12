Suursaarte praamipiletid muutuvad mitteelanikele pea 50 protsenti kallimaks

"Hinnatõusul on kaks põhjust. Üks on loomulikult see, et me kõik teame, kuidas hinnad on muutunud ja teine on see, et kindlasti on tarvis teha rohkem lisareise," kommenteeris majandusminister Taavi Aas. "Järgmisel aastal on plaanis üle 500 lisareisi Saaremaale ja üle 200 lisareisi Hiiumaale. Aga me plaanime seda hinnatõusu nii, et saarlasi ja hiidlasi hinnatõus ei puudutaks ehk et kohalikele elanikele jäävad piletihinnad samaks."