Kõrge elektri hinna tuules on huvi elektrijaamu ehitada hüppeliselt kasvanud

Kui varasemal kolmel aastal on Eleringile esitatud keskmiselt kaks tootja liitumistaotlust aastas, siis sel aastal on esitatud juba 25 tootja taotlust, selgub Eleringi andmetest.

"Huvi on liita küllalt suuri võimsusi – keskmine soovitav liitumisvõimsus on üle 100 megavati. Tähelepanuväärne on see, et lisaks päikesejaamadele on huvi üles näidanud ka salvestusseadete arendajad," ütles ERR-ile Eleringi kommunikatsioonijuht Ain Köster.