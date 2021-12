Elmo Rent AS soovib kaasata 3,5 miljonit eurot

Keskkonnasõbralike sõidukitega lühirendi teenust pakkuv ELMO Rent emiteerib vähemalt 145 450 aktsiat, jättes endale õiguse suurendada pakutavate aktsiate arvu 500 000 aktsia võrra. “Pakkumisperiood, mille jooksul on võimalik aktsiaid märkida, algab 27. detsembril 2021 kell 10.00 ning lõppeb 10. jaanuaril 2022 kell 16.00.” seisis Elmo Rent AS börsiteates. Ühe aktsia hinnaks kujunes 5,5 eurot.

Nad teatasid, et kaasatud 0,8 kuni 3,55 miljonit eurot, plaanitakse kasutada Elektritakso OÜ soetamiseks ja seejärel uue ärisuunana taksoteenuse käivitamiseks Tallinnas, 20 järgmise kaugjuhitava tehnoloogiaga autode varustamiseks ja tänavatestimiseks, sõidukipargi suurendamiseks, eeltööks välisturgudele sisenemiseks ning autopargi opereerimiseks mõeldud IT tarkvara edasiarenduseks.

Täna on küll Elmo Rent AS aktsia hind 4,89 eurot, aga 2022. aasta uueks müügiprognoosiks on 3 481 704 eur (kasv 28 protsenti varasema 2 714 690 euroga) ja 2023. aastal 6 311 018 euroni, mis on koguni 34 protsenti suurem võrreldes esialgsest IPO prognoosist 4 681 314 eur.