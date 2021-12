TOP15 | Ärilehe 2021. aasta kõige loetumad lood: piirangud, raha ja peotäis südamlikkust

Septembris vabanes suur summa pensioniraha. Ärileht uuris välja, milline on keskmine II sambast lahkuja profiil.

Hiiglaslik konteinerlaev Ever Given sõitis Suessi kanalis madalikule ja jäi kinni, blokeerides 200 meetri laiuse veetee. Videol on näha, kuidas laev liikuma hakkas.