Kodumaise kohvikuketi inspireeriv lugu. Pereettevõte Reval Café vaatab optimistlikult tulevikku

2020. aasta märtsis pidi Reval Cafés uus töönädal algama värbamiskampaania koosolekuga, ent arutati hoopis uue kummalise viiruse levikut. Reedeks kustutati sootuks tuled ja kõik 19 kohvikut mattusid pimedusse. „See juhtus kõigest viie päevaga. Ligi 300 töötajat jäi päevapealt koju. Selleks ilmselgelt ei osanud keegi valmistuda,” meenutab pandeemia algust üks Reval Café omanikke Rene Treifeldt.

Ettevõte ise on pika ajalooga, olles tegutsenud alates 2001. aastast. Seega on neil kogemus ka möödunud majanduskriisist. Kuidas see Treifeldti arvates praegusest kriisist erineb? Ta meenutab, et kui 2009. aastal oli rahakriis, mistõttu inimesed ei käinud enam väljas söömas, siis praegune olukord on hoopiski vastupidine. „Kui piirangud on peal, siis püsivad inimesed paratamatult kodudes, aga kui piirangud maha võetakse, minnakse justkui veel rohkem tarbima. Rahakriisi siin küll ei ole,” sõnab ta.