Lääne-Harju valla elanikele jätkub soodsam sõit Elroni rongides ka tuleval aastal

Elroni müügi- ja arendusjuhi Ronnie Kongo sõnul saab ühistransporti pakkuda ainult eri osapoolte koostöös: „Meil on sarnased lepingud mitme omavalitsusega juba aastaid ning on selgelt näha, kuidas need aitavad kaasa rongiliikluse populariseerimisele. Lääne-Harju vald on kindlasti Eesti üks kõige rohelisema mõtteviisisiga valdu, mis loomulikult langeb kokku ka meie väärtustega. Seetõttu on mul väga hea meel, et see koostööleping jätkub“.