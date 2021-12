Eesti toiduainetööstuse liidu juhataja Sirje Potisepp sõnas, et sektor on küll koroona ja energiahindade tõusuga toime tulnud ning inimeste toitude ja jookidega varustamine on olnud tagatud, kuid raskused mõjutasid ka nende ettevõtteid. Milline oli 2021. aasta toidutööstuses ja mida oodatakse uuest aastast?