Kiibipuudus ning kallinev autokultuur. Mida toob uue aasta autoturg?

Auto omamine asendub renditeenusega

Mobire Groupi tegevjuhi sõnul on autorendi trendist räägitud juba mõnda aega ning see on eelkõige seotud nooremate generatsioonide tarbimisharjumuste ja keskkonnateadlikkusega, kuid lõppeva aasta kiibikriis on olnud suuremate muutuste katalüsaatoriks. Uuringud näitavad, et kümnendi lõpuks võib isiklike autode osakaal kukkuda lausa 80%.

„Mõnes mõttes võib öelda, et automüüjaid tabanud tarneprobleemid on olnud kui vesi rendifirmade veskile. Puhtalt Mobire päringute järgi on näha, et inimestel on renditeenuse vastu suurenenud huvi, sest uusi sõidukeid ei olda enam nõus ootama pool aastat kuni aasta. Eelkõige asendatakse renditeenusega pere teine või kolmas auto,“ selgitas Valma.

Rohkem mugavustehnoloogiat

Kui teatud segmendi jaoks on auto muutumas järjekordseks tarbeesemeks, mida on lihtsam rentida kui omada, siis ei tähenda see ilmtingimata järeleandmisi mugavustehnoloogia osas. Valma hinnangul on uute sõidukite turul konkurents tihe ning lõpuks võidab see automüüja, kes suudab parima hinnaga pakkuda enim lisasid. Ta tõi välja, et tavapäraseks saavad autonoomsed juhiabi süsteemid ning juurde lisanduvad mitmed wellness-funktsioonid nagu näiteks massaažifunktsiooniga istmed või spetsiaalsed õhufiltrid, mis tagavad salongis parema õhukvaliteedi. Turvalisadena saame peagi näha süsteeme, mis tuvastavad, kui autojuht on unine või alkoholi tarvitanud.