Mugavus või liigne kontroll? Rootsi firma esitles nahaalust kiipi, millega saab näidata COVID passi

Nahaalused infot talletavad kiibid on jätkuvalt väga haruldased tehnoloogiad. Seevastu on viimastel aastatel mitmed tuhanded rootslased avaldanud soovi just nendesamuste elektrooniliste implantaatide järgi, mille abil ei pea enam kaasas kandma ei võtmehoidjaid, visiitkaarte, ühistranspordikaarte ega ka vaktsineerimispasse.