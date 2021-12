PUUST JA PUNASEKS | Mis seisus on 5G areng Eestis?

Ehkki Telia on juba oma 5G võrgu klientidele avanud, eeldab selle mastaapsem üleriigiline kasutuselevõtt uusi sagedusalasid, kus raadiolained levida saaksid. Piltlikult öeldes on meil vaja laiemat toru, et üha kasvavad andmehulgad liikuma mahuks. Hetkel, kui tsiteerida üht tuntud Eesti poliitikut, hakkab ruum otsa saama. Sellepärast ootavadki kõik Eesti mobiilioperaatorid, et riik kuulutaks esimesel võimalusel välja 3,5GHz sagedusala oksjoni. See annaks telekomidele võimaluse üha kasvavat nõudlust rahuldada ja ka uusi teenuseid pakkuda.

Viimastel aastatel on Eestis väga palju räägitud 5Gst ehk viienda generatsiooni mobiilside tehnoloogiast. Küll tehakse juttu 5G sageduslubade konkursist, siis elektroonilise side seadusest. Keegi tuli välja uue 5G telefoniga, kuskil ühendati ülekäigurada 5G võrku. Kuna teema on lai ja selle ümber tiirleb pidevalt erinevaid infokilde, proovin teha lihtsa vahekokkuvõtte, mis seisus 5G areng praegu Eestis on.

Riik kuulutas esimese 5G sagedusalade oksjoni tegelikult välja juba 2019. aasta veebruaris. Sealt saadik on aga kogu protsess venima jäänud, ühelt poolt kohtuvaidluste pärast (Levikom vaidlustas konkursi kohtus), teisalt jäi toppama otsus, kas jagada 5G sagedusala kolmeks või neljaks osaks.

Vahepeal, 2020. aasta lõpus lisandus veel riigi julgeoleku aspekt ning sellest tulenevalt vajadus muuta elektroonilise side seadust (ESS), mis omakorda sageduslubade konkurssi mõjutas ja selle algust edasi lükkas. Pärast eelnõu põrgatamist parlamendi ja ministeeriumi vahel kuulutas riigikogu ESSi käesoleva aasta novembris lõpuks välja. Muuhulgas keelustas see Huawei seadmete kasutamise 5G võrkudes.

Peale ESS-i on vastuvõtmist sai valitsus kehtestada ka sidevõrkude turbemääruse, mis on eelduseks, et kuulutada välja uus 5G sageduskonkurss.

Hiljuti teataski majandus- ja kommunikatsiooniministeerium (MKM), et kuulutab sageduskonkursi välja peale elektroonilise side seaduse muudatuste jõustumist, ehk tuleva aasta veebruaris. Seejärel on sideettevõtjatel 60 päeva aega konkursile registreeruda.

Pika sammuga helgesse 5G tulevikku?

Võib tunduda, et kui konkursi tingimused on paigas ja oksjon viimaks välja kuulutatakse, sammub 5G tehnoloogia Eestis kiiresti helge tuleviku suunas. Loodame, et nii see ka läheb. Samas on varasem kogemus on näidanud, et sellele teele või tekkida mitmeid takistusi.