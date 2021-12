Otsus anda e-poe tellimuste osaline käsitlemine sisseostetud partnerile kõige riskantsemal ajal tasus end õnneks täielikult ära

Miks võtsite nii suure riski ja asusite kõige kiiremal ajal välist logistikapartnerit otsima? Me ei suutnud e-poe tellimusi piisavalt kiiresti ära käsitleda. Tekkisid mõningased viivitused kauba väljasaatmisel. Soovisime tagada klientidele tänapäevase normaalse tarneaja, et klient saaks järgmisel või ülejärgmisel päeval tellitud kauba kätte. Mis puudutab jõuluperioodi, siis on ülioluline, et jõuluvanalt tellitud mänguasjad kindlalt kuuse alla jõuaksid. Me ei soovinud, et keegi kurvastaks.

Kuidas mõjutas e-poele laoteenuse osutamine kaupluste tööd?

Kui tahad teha korraga mitut asja hästi, siis tavaliselt see ei õnnestu ning ikka üks asi kannatab. Kaupluste töötajad pidid osutama laoteenust e-poele ning klientide tellimuste täitmine ehk paki komplekteerimine, siltide kleepimine, kulleriga väljasaatmine – see on ajamahukas ning seda pole võimalik väga hästi teha muu töö kõrvalt. Kui Sul on saalis klient, kes soovib maksta või vajab nõustamist, tegeled ju ikka inimesega, kes on kohapeal. Kuna e-poest ostmine on aastate jooksul kasvanud arvestatavaks äriks, siis on e-klient sama oluline kui füüsiline klient kaupluses. Tuli leida lahendus.