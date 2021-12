Bigbanki Eesti juhi Jonna Pechter sõnul näitab nende veidi üle aasta pikkune kodulaenude välja andmise kogemus, et oma kodu ostuks saab edukalt laenu anda ka alla keskmist palka teenivad inimesele. „Hindame maksevõimet ja riske põhjalikult, kuid väikese ja väga hea tehnoloogilise baasiga laenudele spetsialiseerunud pangana suudame igasse klienti süveneda. Laenukõlbulikud on ka lastega pered, kelle finantseerimisvõimalusi avardamiseks tõime turule Eestis ainulaadse erigraafikuga kodulaenu. Selle abil on juba paljud pered saanud nii oma kodu kui võimaluse ajas paremini oma rahavoogusid juhtida," selgitas Pechter.