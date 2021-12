Parvlaeva pileti ootamatu hinnatõus toob kaasa ettevõtjate kriisikohtumise

Pühapäeval selgus, et majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumis on küpsenud plaan tõsta tuntavalt piletihindu Saaremaad ja Hiiumaad külastavatele inimestele. Kohalikke, registreeritud elanikke, hinnatõus ei puuduta. Hinnatõusu põhjuseid on mitu, üks neist on saarte aina suurem populaarsus.

Saaremaa ettevõtjate liit ei osanud Delfi Ärilehele eile kommentaari anda, sest nende jaoks tuli uudis suure üllatusena. Niisamuti Saaremaa elanike jaoks. Liidu juhatus otsustas seetõttu kutsuda kokku erakorralise koosoleku, mis toimub juba täna hommikul. Seal kujundatakse ka liikmete selleteemalised seisukohad.