Selveri juht mainis hiljutises intervjuus, et Lidl toob välismaiseid toidukaupu Eestisse ning eestlased neid omaks ei võta. Delfi Ärileht sai teada, et täna on vaid veidi üle poole põhitoiduainetest kaubanduskettides Eesti päritolu. On tootekategooriad, kus on lai ja mitmekesine sortiment ning importtooteid pole vaja. Samas on ka tooteid, mida Eestis ei toodeta, mistõttu valitakse importtooted sortimenti. Kui tarbimine on suurem omavarustusest, on vaja importtoorainet. Tarbimist mõjutab ka hind.