Vaata, millised olulisemad seadusemuudatused tuleval aastal jõustuvad

Miinimumelatise määr seotakse lahti alampalgast ja asendatakse valemiga, mis põhineb uuringutel, majandusnäitajatel ja arvestab perede erinevat majanduslikku võimekust. Eesmärk on vähendada kohtuvaidlusi ja suunata vanemaid omavaheliste kokkulepete sõlmimisele. Selleks, et aidata lahku läinud vanematel ise välja arvutada minimaalse summa, mille kohus tõenäoliselt nende pere puhul uuest aastast rakenduva süsteemi alusel välja mõistaks, on justiitsministeerium koos registrite ja infosüsteemide keskusega välja töötanud elatiskalkulaatori, mille leiab justiitsministeeriumi kodulehelt.

„Rõhutada tuleb seda, et arvutatud summa puhul on tegemist ühe vanema panusega ehk kindlasti peab ka teine vanem omalt poolt panustama. Samuti on vanematel alati võimalik leppida kokku ka suuremas summas, sest kalkulaator näitab minimaalset elatist,“ selgitas justiitsminister Maris Lauri.

Teiseks suureks muudatuseks on see, et konkurentsiametit hakatakse osaliselt rahastama monopoolsetelt ettevõtetelt laekunud järelevalvetasudest, mille suurusjärk on 0,02-0,2% teenuse müügitulust. Sellisteks ettevõteteks on kaugkütte-, elektri-, vee-, maagaasi- ja postivõrgu teenuse pakkujad ning sadamad ja lennujaamad. „Muudatustega tugevdame tarbijat ja konkurentsi kaitsvat asutust, kes seisab selle eest, et monopolid ei kehtestaks elutähtsate teenuste eest liiga kõrget hinda. Selline vajadus on eriti selgeks muutunud energiahinnatõusu valguses,“ märkis Maris Lauri.