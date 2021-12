Salapärane ostja soetab Mustamäe keskuse

East Capital Real Estate tegevjuhi Madis Raidma sõnul on omanik kõigi aastate jooksul sihikindlalt keskuse kontseptsiooni arendanud, muutes seda lihtsamini ligipääsetavaks külastajatele, kes liiklevad jalgsi või ühistranspordiga, ning kombineerides keskuses teenuseid ja ärisid, mis just kohalikku kogukonda kõige rohkem kõnetaksid.

Raidma sõnul on niivõrd hästitoimivat keskust ka mõnevõrra kahju müüa, kuid teisalt tuntakse uhkust saavutatu üle. „Keskuse konkurentsivõime saavutamine ja tagamine on olnud märkimisväärne töö ning täname siinkohal kindlasti kõiki rentnikke, kes läbi aastate ning eriti just viimastel aastatel on oma ärid ja teenused suutnud edukalt töös hoida,“ ütles Raidma. Raidma märkis veel, et ka pandeemia laineharjal pole keskuses rendipindu vabanenud ning hooti suudeti keskuse käivet isegi kasvatada.