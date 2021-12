Eesti inimeste ostud: 9 meetrit tšekke, 152 erinevat toodet ja 3,3 miljonit eurot boonusraha

"Meie sõnum on tegelikult lihtne - kasuta kilekoti asemel korduvkasutatavat ostukotti, vali digitšekk ning osta rohkem kohalikku ja tervislikku toitu. Soovime toetada heade muutuste elluviimist ja olla abiks neile, kes oma ostud Rimis teevad, eneseanalüüs on kindlasti abiks," nendib Rimi Eesti vastutustundliku ettevõtluse juht Katrin Bats. "Saatsime eelmine nädal igale kliendile isikliku ülevaate tema ostude kohta. Kui ma tean, et toon aastas koju ainult 2 plastkotti ja olen ostnud 300 korda puu- ja juurvilju, et pool mu ostukorvist on täis kodumaist kaupa - siis näitab see, et mul läheb täitsa hästi. Me tahamegi klienti mõtlema panna, kiita ja anda ideid."