Parvlaev Regula Foto: Taavi Sepp

Saaremaa ettevõtjate liidu sõnul on taunimisväärne, kuidas ministeerium on otsust kommunikeerinud, kuna otsus tuli nende jaoks ootamatult. Plaanis on teha avalik pöördumine ning tegutseda selle nimel, et praamipiletite hinnad ei tõuseks.