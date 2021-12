Hiina tõmbas välisbörsi IPOdele pidurit

See oli suur samm, mille Peking astus, et karmistada kontrolli välismaiste noteeringute üle. Tõuke selleks andis sõidujagamisteenust pakkuv Didi Global Inc. noteerimine New Yorgi börsil selle aasta juunis, hoolimata regulatiivsetest ettekirjutustest andmete turvalisuse osas. Kuigi regulaatorid ei keelanud muutuva intressiga üksuste (VIE) struktuuri kasutavate ettevõtete IPO-sid, muudaksid uued eeskirjad protsessi keerulisemaks ja kulukamaks.