Swedbank nägi suurt investeerimishuvi kasvu. Millised olid populaarsemad variandid, mida kasutati?

„Uusi väärtpaberikontosid vaadates oli 2021. aastal investeerimishuvi kasv klientide seas suur, sest väärtpaberikontosid avati 37 000. Nendest reaalsete investeeringuteni jõudis kaks kolmandikku klientidest,“ kommenteeris Swedbanki eraisikute panganduse juht Tarmo Ulla.

Üks populaarsemaid investeerimisvõimalusi oli Swedbankis III pensionisammas, kuhu on kokku aasta lõpu seisuga investeerinud juba ligi 50 000 inimest. Võib öelda, et III samba kasv on olnud murranguline, sest tervelt 43 protsendil täiskasvanud III sambaga liitunutest on investeerimisperiood alla ühe aasta.

„Kokku on III sambas igal täiskasvanul keskmiselt 7000 eurot ja fondide maht on kokku 150 miljonit eurot. Üle 5 aasta kogunud täiskasvanutel on III sambas keskmiselt üle 11 000 euro.

„Investeerimisel on kõige aktiivsemateks muutunud aga noored - väärtpaberikontosid omavate noorte arv on eelmise aasta sama ajaga kasvanud enam kui 2-3 korda. Kõige kiirem kasv on olnud just 18-aastaste noorte hulgas, kes saavad Swedbankilt kingituseks esimese investeeringu – 15 euro väärtuses Roburi fondi osakuid,“ lisas Ulla.