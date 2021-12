Bolti sõidujagamisteenus on nüüdsest nähtaval Huawei kaardirakenduses Petal Maps

Nii Huawei mobiilteenusel põhinevate nutitelefonide kasutajatel kui ka Google Play rakenduste poest Petal Mapsi kaardirakenduse alla laadinud kasutajatel on nüüd võimalus näha juhiste ja teekonna pikkuse otsingu korral lisaks auto, ühistranspordi ja jalgsi või jalgrattaga liikumisele ka Bolti sõidujagamisteenuse võimalusi — näiteks juhul kui ühe alternatiivina on võimalus läbida vajalik vahemaa sõidujagamisteenuse abil ja on vaja teada selleks kuluvat aega.

„Huawei otsib alati uusi viise oma nutitelefonide kasutajakogemuse parandamiseks ja seega on Bolti integreerimine Petal Mapsiga samm tõhusama navigeerimise suunas. Huawei koostöö Boltiga on võimaldanud meil viimase 12 kuu jooksul AppGallery poodi lisada kaks rakendust — Bolt ja Bolt Food —, mis rikastavad Huawei kasutajate võimalusi kohalikul tasandil asjakohaste rakenduste ja teenustega,” selgitas Huawei Mobile Service’i äriarenduse juht Vitali Donskoi.

Kui kasutaja klõpsab Petal Mapsis kuvataval Bolti ikoonil, suunatakse ta automaatselt Bolti rakendusse, kus on võimalik broneerida sõit, kontrollida juhi andmeid ja sõidu vahemaad ning näha, kui palju sõit maksma läheb. Selleks, et ikoon Petal Mapsis nähtavale ilmuks, tuleb kasutajatel veenduda, et kasutusel on rakenduse uusim versioon, ja seda vajadusel värskendada.

Petal Mapsi kaardirakendus käivitati Huawei kasutajate jaoks alles aasta tagasi, kuid tänaseks on see kogunud juba 20 miljonit igakuist aktiivset kasutajat ja saadaval enam kui 166 riigis. Bolti lisandumine Petal Mapsi kaardirakendusse teeb selle kasutamise veelgi mugavamaks, sest on juba praegu oma taskukohasuse, töökindluse ja turvalisuse tõttu üks kiiremaid saadaolevaid sõidujagamisteenuseid, mida eelistab rohkem kui 12 miljoni kasutajat. Üheskoos Bolti sõidujagamisteenusega on Huawei mobiiltelefonide kasutajatele saadaval ka toidu tellimise teenus Bolt Food ja autorenditeenus Bolt Drive.