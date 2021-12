Swedbank tõrgub: panka sisselogimine ning kaardimaksed on häiritud

Swedbank teatab oma sotsiaalmeedia leheküljel, et praegu võib esineda tõrkeid panka sisselogimisel ning kaardimaksete sooritamisel. See tähendab, et kaardimakse võib läbi minna, aga ei pruugi. "Palume kannatlikku meelt ja lubame, et anname endast parima," lisasid nad.