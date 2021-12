Keit Pentus-Rosimannus: tasuta ühistranspordis põleb maksuraha heleda leegiga

Ressursi puudus energiakriisis on ilmselge, pikalt oleme kõva häälega rääkinud ka rohepöördest, kuid juba aastaid ei ole meil valminud ühtegi tuuleparki. Miks me ei suuda taastuvenergia tootmivõimsuste rajamist kiirendada?

1000 eurot MWh oli ühel erandlikul tunnil. Hinnad oktoobris ja novembris olid siiski selgelt üle aasta keskmise. Esiteks olid mitmed kokkusattumused - lühikese aja jooksul oli avariide tõttu rivist väljas mitu olulist elektritootmise võimsust. Praegu dikteerivad hinda gaasielektrijaamad ja vanad jaamad, mis pakuvad väga kallist elektrit.

Viimased kuud on elektrihind Eesti peredes ületanud kaugelt kõik teised jututeemad. Kas teie kodus arutatakse samuti, millal on mõistlik pesu pesta ja millal ahjus liha küpsetada? Olete sellel sügisel oma elektri tarbimise harjumusi muutnud?

Rahandusministri Keit Pentus-Rosimannuse nägu läheb naerule juba enne, kui ajakirjanik jõuab lõpetada küsimuse üleilmsest ettevõtete tulumaksu kokkuleppest. Vaid poolteist tundi tagasi oli saabunud Euroopa Komisjoni direktiivi eelnõu miinimum tulumaksu ülevõtmisest. See jätab enamus Eesti ettevõtetele kehtima senise tulumaksu vabastuse re-investeeritud kasumilt. Töövõit. Rahandusministri silmis üks suuremaid kordaminekuid lõppeval aastal. Ka ettevõtete ning inimeste koroonakriisis toetamiseks aasta esimeses pooles kokkupandud lisaeelarvega tegutseti Pentus-Rosimannuse hinnangul operatiivselt. Riigi rahandus on aasta lõpuks paremas vormis kui aasta tagasi. Kui saaks nüüd veel lõpetada ka koalitsioonipartneri heleda leegiga rahapõletamise maakondadevahelises tasuta ühistranspordis, oleks suur samm astutud ka mõistlikuma maksuraha kasutamise suunas.

Märkimisväärne pakett lühiajaliseks tagajärgede leevendamiseks suudeti väga kiiresti kokku panna. Võrdlesin hiljuti Norra ja Eesti energiahindade leevenduspakette. Norra 900 miljoni eurone pakett on nende sisemajanduse toodangust natuke alla 0,3%. Eestis on leevenduspakett üle kahe korra suurem ehk ligi 0,7% SKPst. Ma arvan, et see on väga maksimumi lähedal, mida meil on võimalik teha.

Tundub, et valitsusel lähevad energiašokki leevendavad otsused üsna vaevaliselt. Šokeerivad energiaarved on saabunud juba paar kuud, kuid viimase ajani tõsiseltvõetavat leevendusmeedet inimeste suurtele elektriarvetele ei olnud ning ka mõned ettevõtted sulgevad juba uksi. Kes valitsuses on vastu leevendusmeetmetele, et otsused nii kaua aega võtavad?

Kohaliku kogukonna kaasatõmbamiseks on lahendused teistes riikides väljatöötatud. Kohalik kogukond võib näiteks olla rajatava taastuvenergia võimsuse üks osanikest, kes saab otseselt kasu. Teise lahendusena võib taastuvenergia tootmist väljapakkuv äriühing kompenseerida teadaoleva tariifi alusel omavalitsusele tuulepargi talumist. Samuti on omavalitsusel võimalik kokkuleppida, mille järgi on piirkonnas kõige suurem vajadus ja kuhu on võimalus taastuvenergia arendajatel panustada.

Valmis peab saama kohmaka nimega, aga ülivajalik asi: kohaliku kasu instrument. See aitab arendustesse kaasata kohalike kogukondi, et neil oleks selgelt näha, kus nende kasu tekib. Lisaks taastuvenergiavõimsustele on vaja juurde ka juhitavaid võimsusi, juhuks kui on väga tuulevaikne periood ja päike ka ei paista ning olukord on taas kriitiline.

Ma ei hakka teiste ministrite eest neid numbreid välja ütlema. Päikesepaneelide investeering jääb üle 10 000 euro, investeeringutoetuse suurus peab olema selline, et see muutub inimestele kättesaaadavaks. Investeeringutoetus, mitte ainult tööstustele, vaid ka eratarbijale, peaks pikemas vaates pakkuma majapidamistele leevendust. Ka targas tarbimises on säästu potentsiaal väga suur. Tuleb hinnata, kas on põhjust ka seal investeeringutoetust pakkuda. See annab pikema efekti kui üheks hooajaks toetuse maksmine.

Järgmiseks aastaks on keeruline selleni jõuda. Minu soov on üsna aasta alguses jõuda valitsuses selleni, et pakkuda majapidamistele (eratarbijatele) uuesti võimalust investeerida enda alternatiivsetesse energiatootmise lahendustesse.

Pikemalt ettevaadates tuleb eelkõige tegeleda põhjustega. Me võimegi jääda iga-aastaselt ajutisi tagajärgi leevendama, aga kui põhjused ei kao, siis see ei aita. Kokkuvõttes jõuame ikkagi selleni, et võimsusi peab juurde tulema.

Olukord on praegu erakorraline seetõttu, et elektrihinna hüpe oli väga järsk. Pered ei olnud selleks valmis. Ettevõtetele oli leevendavaks võimaluseks sõlmida fikseeritud hinnaga pikaajalisi lepinguid. Pikaks ajaks fikseeritud hinnaga lepingu tegemise võimalus peaks tulema ka eratarbijale.

Võtate praegust olukorda erakorralisena? Ettevõtted on arvestanud, et energiahinnad enam endiseks ei lähe ja arvestavad ka järgmise aasta eelarvetes elektrihinnatõusuga. Kas riik on ka järgmisel sügisel valmis kõrgeteks hindadeks ja tuleb kiiremini välja toetusmeetmetega või ütleb, et enam ei ole tegemist erakorralise olukorraga ja igaüks peab ise hakkama saama?

Palju räägitud tasuta ühistranspordi korraldus näitas kriisi ajal groteskselt, kuidas see maksurahaga kinnimakstuna toimis. Ka siis, kui nädalate kaupa ei olnud teatud liinidel ühtegi sõitjat, ei pannud see asja efektiivsemalt korraldama, vaid suured bussid vurasid lihtsalt tühjalt. See on üks koht, kus veidigi pikemas vaates kvaliteet kannatab oluliselt ja samas maksuraha põleb lihtsalt heleda leegiga.

See tähendab eelkõige, et kõik valdkonnad peavad väga nõudlikult oma sisse vaatama ja hindama, kus on võimalik teha midagi efektiivsemalt. Kui paneksin ainuisikuliselt eelarvet kokku, siis oleksin mõnest kohast, kus valdkonna minister ettepaneku tegi, jätnud kulu kokkuhoidmata ja mõnest teistest kohast teinud seda julgemalt. Aga eelarvet ei pane kokku ainult rahandusminister, iga konkreetse valdkonna juht on ikkagi konkreetne minister.

Kas kulude kontrolli all hoidmine tähendab, et järgmisel aastal tuleb jälle kõigile ministeeriumitele ülesaane vähendada oma valdkonnas tegevuskulusid?

Järgmise aasta eelarves oleme väga nõudlikult ja kindlalt hoidnud loogikat, et kulud ei tohi kasvada kiiremini kui tulud. Kulud peavad kasvama aeglasemalt, et jõuaksime vahepealsest august välja. Järgmisel aastal kasvavad eelarve kulud 3%, tulud 17%.

Kahel juhul on võimalik vältida. Esiteks, et majandus oleks nii tugevatel alustel, et kasv püsiks ja suudame luua kõrgepalgalisi töökohti. Sellest üksi siiski ei piisa. Teine pool on paisuvate kulutuste kontrolli all hoidmine.

Kokkuvõttes läheb toetustest 113 miljonit eurot võrgutasude kompenseerimiseks. See tuleb tervikuna valitsuse reservfondist. 79 miljonit eurot on sihitud toetuspakett, mis on kõik CO2 kvoodi tulust. Sellele lisandub veel aktsiisitõusude ärajätmise mõju 52 miljonit eurot, mis jääb riigieelarvesse kokku korjamata.

CO2 kvoodi müügi tulu on 2021. aastal 55-60 miljoni euro võrra suurem algselt prognoositust. Kogu see raha läheb hinnaleevenduse meetmesse. Need kaks asja on omavahel otseselt soetud.

Ettevõtjad on ka oma tulumaksusüsteemi üle mures seoses ülemaailmse tulumaksu kokkuleppega. Kas meil on veel võimalik säilitada tulumaksu vabastus investeeritud kasumilt?

Alustasime tulumaksusüsteemi kordategemist pensionäridest, sest nende hulgas on vaesusrisk kõige suurem. On absurdne, et pension kasvab, aga tegelikult pensionist elavad inimesed reaalselt kasvu ei tunneta. Praegune maksusüsteem lihtsalt sööb kasvu ära. Arvan, et järgmine samm puudutab keskmise palga teenijaid. Järgmise aasta eelarves oli meil suur pingutus, et õpetajate ja politseinike palk kasvaks. Palk kasvabki, kuid praeguse astmelise tulumaksusüsteemi järgi peavad nad hakkama oluliselt suuremat maksu maksma. See ilmselt ainult kasvatab taju, et maksusüsteem on praegu ebaõiglane.

Minu veendumus on, et teenitavat tulu peab vähem maksustama. Tööjõu maksustamine on ettevõtjate jaoks oluline asi, mis paneb kaaluma ühe investeeringu kasuks või kahjuks. Kui me tulumakustame vähem, siis kahjuliku tarbimist või ülemäärast luksust tuleb tõenäoliselt maksustada sellevõrra rohkem.

Meil on kokkulepe, et selles valitsuses maksumuudatusi ei tehta. Väljaarvatud üks väga oluline muudatus, mis on praeguse tulumaksusüsteemi kordategemise esimest etapp: keskmine pension muutub tulumaksuvabaks. 500 tulumaksu astmest koosnev süsteem pensioniealiste inimeste jaoks lõppeb. Muud suured muudatused jäävad 2023. aasta märtsi järgsesse aega. Ma olen üsna kindel, et maksuvalikud saavad nende valimiste eel olema üks põhiteema. Demograafiline olukord ja trendid on meil teada ning see ei muutu. Sellest lähtuvalt tuleb valikud teha.

Siin te lähete oma koalitsioonipartneriga väga risti. Taavi Aas alles mõned päevad tagasi kuulutas, et tasuta transport on tulnud, et jääda.

Poolteist tundi tagasi (intervjuu toimus 22. detsembril) avaldas Euroopa Komisjon direktiivi eelnõu miinimum maksu üle võtmisest. Meie mitmekuulise pingelise töö tulemus on, et direktiivi eelnõu lubab meie ettevõtete tulumaksusüsteemi säilitada. Kõigi ettevõtete jaoks, kelle aastakäive on väiksem kui 750 miljonit eurot, säilib re-investeeritud kasumi tulumaksuvabastus. Pikka aega oli õhus, et miinimummaksu soovitakse kõigile ettevõtetele. Meie töö tulemusena saab öelda, et keegi sellist ettepanekut ei tee. See on olnud aasta teises pooles rahvusvahelises plaanis väga suur pingutus.

Mainisite, et majanduskasvu jaoks on vaja luua uusi töökohti. Samas ettevõtjad ütlevad, et meil on nagunii väga suur tööjõu puudus ja soovivad võõrtööjõu kasutuse tingimuste leevendamist. Kas olete valmis selles osas ettevõtjatele vastu tulema?

Väga väikeses riigis on omad põhjused olla ettevaatlik võõrtööjõu massilise riiki lubamisega. Arvan, et see on eluterve hoiak. Ei tohi aga tekkida olukord, kus tööjõupuudus saab majanduskasvu piduriks. Need kaks asja ei ole omavahel tingimata vastandid. Arvan, et on võimalik leida lahendusi ilma ettevaatlikust poliitikast loobumata.

Kas ettevõtete toetamisega koroonakriisis läks kõik hästi või jäi midagi kripeldama, näiteks ülekohus meelelahutus- ja toitlustusasutustele?

Viimasel aastal oli väga oluline, et me võrreldes mitmete teiste riikidega suutsime oma elu avatuna hoida. Tulemus, mida me aasta lõpus näeme, kinnitab, et see oli õige otsus.

Milline tulemus?

Majanduskasv ja maksulaekumine.

Euroopa üks suuremaid palga- ja majanduskasv on praeguse valitsuse teene?