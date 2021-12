Rekordaasta börsidel: käesoleval aastal kaasati meeletu summa ning pidurdumise märke ei ole

Firmad kaasasid erinevaid vahendeid kasutades 12,1 triljonit dollarit. Kes müüs aktsiaid, kes väljastas laene ja kes võlakirju. Seda on 17 protsenti rohkem kui aasta varem ja 2020 loeti rekordaastaks, vahendab Financial Times.

BNP Paribas pankur Chris Blum, kes aitab finantseerida finantsvõimendusega ülevõtmisi teatas, et nemad eeldavad sellist käitumist ka eeloleval aastal. “Igal aastal arvad sa, et turud raugevad ja tempo aeglustub, kuid see on ikka veel jõuline," ütles ta Financial Timesile.