Päev börsil: rahulikul päeval pakkusid enim põnevust Läti firmad

Alternatiivturul First North möödus tänane börsipäev kõige edukamalt kõige värskemal tulijal ehk TextMagicul (2,4%). Homme hommikul hakatakse First Northil kauplema taas uue ettevõttega, elektrirataste tootja Hagen Bikesi aktsiatega, kes sai Nasdaqilt täna kätte vastava kinnituse. Funderbeami Venture indeks on täna kerges plussis (+0,16%), kuigi viimase kuu vaates on langenud 10%.