Hinrikus ja Tamkivi investeerisid Eesti mänguärisse

Ready Player Me on avatari platvorm, mis ühendab metaversumi tuhandeid rakendusi, videomänge ja muid virtuaalmaailmu, võimaldades kasutajatel luua oma personaalne virtuaalne identiteet, millega ühelt platvormilt teisele liikuda.

Kaasatud investeeringuga kaasnev äri kasv avab uksed ka paljudele teistele ettevõtetele. Ready Player Me tehnoloogia võimekus ühendada virtuaalmaailmu on märkimisväärse tähtsusega nii krüptovara kui virtuaalse moe jaoks. Digitaalse vara kasutatavus kogu metaversumis avab tohutu võimaluse moeettevõtetele ja digitaalse vara loojatele.

„2021 on olnud Ready Player Me jaoks murranguline aasta – meie avatari platvormi kasutavate ettevõtete arv on kasvanud 25-lt 1000-le. Luues avatare, millega rännata mööda virtuaalseid maailmu, saame siduda metaversumi üheks võrgustikuks. Metaversum ei ole üksainus koht või platvorm, see on tuhandete virtuaalkogemuste kogum,“ ütles Wolf3D kaasasutaja ja tegevjuht Timmu Tõke.