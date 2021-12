Alates detsembrist saab sideteenuse pakkujat numbriliikuvuse teel kiiremini vahetada

Numbriliikuvuse tehnilise protseduuri eest hoolitseb Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti (TTJA) poolt hallatav keskne infosüsteem, mida sideettevõtted kasutavad. „Numbriliikuvus on tarbijate seas populaarne, eriti mobiilside teenuste puhul ja see võimalus soodustab konkurentsi sideettevõtete vahel. See tähendab, et klient, kes pole rahul oma teenusega, saab mugavalt valida endale teise sideettevõtte,“ sõnas TTJA sideosakonna juhataja Oliver Gailan.