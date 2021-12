Mari-Liis Rüütsalu jätkab Ekspress Grupi juhina

Ekspress Grupi nõukogu esimehe Priit Rohumaa sõnul on alates 2017. aastast Ekspress Gruppi juhtinud Mari-Liis Rüütsalu on tõestanud end võimeka juhina, kelle eestvedamisel on meediakontsern teinud läbi märkimisväärse arengu.

„Ekspress Grupp on viimastel aastatel saavutanud meie kõige olulisema strateegilise eesmärgi - areneda kaasaegseks, peamiselt digitaalse tulubaasiga meediaettevõtteks. Täna moodustavad digitaalseid tulud kontserni müügist juba kolmveerandi ja lisaks online-reklaamimahtude kasvatamisele oleme suutnud käivitada digitaalsete tellimuste mudeli, mis näitab väga head kasvu kõigil meie turgudel ehk nii Eestis, Lätis kui ka Leedus. Mari-Liis Rüütsalu ja tema meeskonna käe all on Ekspress Grupp oluliselt parandanud ka kontserni majandustulemusi ning loonud läbi selle väärtust meie aktsionäridele. Meie eesmärgiks on järgmisel perioodil jätkata digitaalse meedia ärimahtude kasvatamist, organisatsiooni arendamist ning uutesse digitaalsetesse ärivaldkondadesse laienemist,“ märkis Rohumaa.