Saaremaa vallavolikogu esimees: praamipiletite hinna tõusu praktika on kahetsusväärne, selline asi ei tohi jätkuda

Reformierakonna Saaremaa piirkonna juhatuse liikmed on parvlaevade piletihindade tõusu suhtes kriitilised. "Tegemist on teemaga, mis puudutab elukalliduse kujunemist Saaremaal kõige laiemalt. Kuigi saarlaste jaoks piletihinnad otseselt ei tõuse, satuvad siiski löögi alla Saaremaa ettevõtted, kes veavad kaupu saarele sisse või siit välja. Suureks kannatajaks on kindlasti turismi- ja majutussektor, kes ootab saartele arvukalt külalisi," juhtis tähelepanu Saaremaa vallavolikogu esimees Jaanus Tamkivi.