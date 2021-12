Hagen Bikes aktsia avanes ilusa tõusuga

Hagen Bikes alustas täna kauplemist Nasdaq Fist North turul, avanedes 28 protsenti IPO hinnast kõrgemal.

Esimese kümne minutiga kerkis aktsia hind veelgi, hetkel on hind stabiliseerund 3,80 juures mis teeb tõusuks üle 43 protsendi. Esimese poole tunniga kaubeldi üle 20 000 aktsia, mille koguväärtus ületas 72 000 eurot.

"Valisime First North turu, kuna see sobib kõige paremini meie pikaajaliste plaanide rahastamiseks," ütles Hagen Bikesi asutaja ja tegevjuht Kaspar Peek. „Lisaks loodame, et avalikul turul olemisega saab meie kasvuloost osa palju rohkem inimesi võrreldes sellega, kui meid rahastaksid ainult institutsionaalsed investorid. Seda enam, et ligi 0,5% Eesti elanikkonnast on praegu meie investorid – uskumatu arv nii varajases staadiumis ettevõtte jaoks nagu Hagen!“

Tallinna börsi juhi Kaarel otsa sõnul on 2021. aasta olnud Balti First North turu jaoks uskumatu aasta. "Ja mis võiks olla parem viis selle lõpetamiseks, kui tervitada turule ambitsioonikat rattatootjat Hagen Bikes’i,“ ütles Ots. "Hagen on veel väike ettevõte, kuid nende pühendumus ja kirg rataste tootmise vastu ning inimeste suunamisel säästlikuma ja tervislikuma transpordilahenduse suunas on sillutanud nende teed enam kui 6000 aktsionäriga ettevõtteks.“

Huvi Hageni vastu oli IPO rahakaasamise perioodil suur ning aktsia märgiti 14,9 kordselt üle.

Hagen Bikes on rattatootja, kes valmistab nii elektri- kui tavarattaid. See aasta valiti nende "Night hawk" kastiratas aasta parimaks elektrirattaks. Hagen on saanud alguse 2014. aastal Taanis Odense linnas, kus Eesti jalgrattavisionäär Kaspar Peek asutas oma esimese jalgrataste tootmisele keskenduva ettevõtte. Aastal 2017 kolis Kaspar Eestisse ja asutas siin Hagen Bikes OÜ, mis tegeleb uudse disainiga kargoja kastijalgrataste tootmise ja arendusega.