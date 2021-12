Lõplik vastus Saaremaa silla osas tuleb 2026. aastal

Pikka aega on kavandatud mandri ja Saaremaa vahelise silla ehitust. Millises etapis see hetkel on ja millised on edasised plaanid?

Rahandusministeeriumi kommunikatsiooniosakonna peaspetsialist Geili Heinmaa sõnas, et ministeeriumi riigi eriplaneeringute meeskonna eesmärk on uurida Suure väina püsiühenduse võimalikkust ja sellega seonduvaid mõjusid. Ta lisas, et arutlemisel on nii silla, veealuse tunneli kui hetkel funktsioneeriva parvlaeva ühenduse alternatiivid. Ta märkis, et lõplik vastus püsiühenduse võimaliku lahenduse ja selle teostatavuse kohta tuleb 2026. aastal. Sel aastal valmisid püsiühenduseks vajalike uuringute lähteülesanded, järgmisel aastal on Heinmaa sõnul plaan liikuda edasi uuringute korraldamisega.