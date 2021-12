FOTO: Kollaaž

Eile anti avalikkusele pressiteate vahendusel teada, et Mustamäe keskus on maha müüdud. Kellele? Ei selgunud. Ostjad tahtsid hoida madalat profiili. Selgub aga, et ostja näol on tegemist meestega, kes maiustavad meie kinnisvaraturul hoogsalt.