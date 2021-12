Aasta õppetund: ettevõtted vaatavad kaugete piirkondade asemel edaspidi lähemale

Logistiku seisukohast tänavusele aastale tagasi vaadates on pilt kindlasti parem kui 2020. aastal. Olukorda ette ennustada on jätkuvalt keeruline, kuid kaubavahetuse toimumises saab kindel olla. Samas on kindel ka see, et transpordi hind on kõrgem kui varem ja kaup jõuab kohale hiljem, kui loodaks.

Kui 2020. aasta suurimaks mõjutajaks võib pidada lennureiside vähenemist ja sellest tulnud lennutranspordi mahtude vähenemist, siis 2021. aasta suurimad murekohad on seotud meretranspordiga. Paljude Eesti ettevõtjate jaoks on just see olnud pikka aega eelistatuim transpordiviis, kuna hind on kõige odavam. Eriti oluline on see soodsamate Aasia toodete puhul, kus transpordikulu moodustab omahinnast niigi suure osa.

Suessi kriisil oli suur mõju

Märtsini liikus meretransport ja konteinerite kättesaadavus paranemise suunas, kuni Suessi kanalisse jäi kinni laev Evergreen, pannes kanalit läbiva liikluse päevadeks seisma. See tõi kaasa kogu aastat saatnud konteinerite puuduse ja juba niigi kõrgenenud meretranspordi hinna kasvamise. Võrreldes näiteks Eesti-Hiina marsruudi ühe konteineri transpordi hinda, on see kriisieelsega võrreldes praegu rohkem kui viiekordne.

Samas on erinevalt kallinenud elektri- või gaasihinnast logistikal varuvariante, kuidas leida kiiremad või soodsamad lahendused. Kiirete lahenduste poolest on olemas kallim variant lennutranspordi näol ja ka pisut kiirem raudteetransport, mille hind on küll tõusnud, aga siiski säilitanud oluliselt stabiilsema taseme.