Hinnatõus ja defitsiit autoturul jätkuvad ka uuel aastal. Ekspert: tuleb olla valmis pikaajaliseks ootamiseks

2020. aastal alguse saanud teadmatus ja hirm tuleviku ees stabiliseerusid käesoleval aastal ja see peegeldus kohe ka autode müügi ning liisingu mahtudes. Kui 2020. aasta 10 esimese kuu sõidukite liisingfinantseerimise maht oli Eestis 444 miljonit eurot, siis 2021. aasta 10 esimese kuu maht oli juba 616 miljonit eurot ehk kasv oli enam kui 39%. See tulemus ületas esmakordselt ka eelmise majanduskriisi eelset parimat müügiaastat 2007, kui sõidukite finantseerimise maht oli 551 miljonit eurot.

Läbi 2021. aasta tajusid nii kliendid kui ka automüüjad, et huvi sõidukite soetamiseks oli palju suurem kui pakkumine. Eriti tuntav oli defitsiit uute autode osas. Kui enne koroonapandeemia algust oli tavapärane, et iga autoostja, kelle soovid polnud liiga erilised, leidis salongist endale sobiva sõiduki ja vuras sellega juba paari päeva pärast uhkelt ringi, siis täna mõõdetakse paljude markide ja mudelite ooteaega kuudes kui mitte aastates. Samuti ei ole näha, et olukord lähikuudel või isegi poolaastal muutuks. Seega tuleks kõigil, kes praegu endale uut autot plaanivad soetada, valmistuda pikaajaliseks ootamiseks, sest tehastel on endiselt tarneraskused.