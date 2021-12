Leedu Omnivas töötav kuller kurdab töötingimuste üle: tasustamata ületunnid, naeruvääristamine ning allkirjade võltsimine

Leedu Delfiga võttis ühendust Omnivas töötav naine, kes rääkis, kuidas ettevõttes toimub suur vallandamise ning omal soovil lahkumise laine. "Need, kes on pikemat aega töötanud ja kelle lepingud on teatud perioodiks sõlmitud, kuid enam ei kehti, vallandatakse," rääkis naine. Lisaks anti tema sõnul käsk lahkuda omal soovil 10–15 inimesele, kes teevad seda põhjusel, kuna nende vahetusevanem räägib neist üle ja naerab nende üle.

Naine juhtis tähelepanu ka asjaolule, et kullerid peavad tegema ületunde, kuid selle eest neile lisatasu ei maksta. Vastupidiselt ähvardatakse vallandamisega. Ka tööohutusega seotud dokumentidele võltsib ettevõte allkirju.

Omniva LT pressiesindaja Milda Jankauskite ütles, et ettevõtte suhtub oma töötajatesse lugupidavalt, kedagi ületunde tegema ei sunnita. “Pühade eel täiendab Omniva LT, nagu ka teised sarnased ettevõtted, oma personali. Nad on palgatud teatud perioodiks. Paljudega küll lepingud pikendatakse, aga on ka neid, kes ei taha ja lahkuvadki pärast pühi. See on töötajate loomulik vahetus," kommenteeris ta töötajate lahkumist. Ebaseaduslikke tegusid ja survestamist pole tema sõnul samuti olnud.

"Kui töötaja arvab, et tema õigusi on rikutud, võib ta alati pöörduda vastavate riigiasutuste poole. Meie usume, et kõiki töötajaid koheldakse õiglaselt ning püüame ka omalt poolt luua häid töötingimusi. Samuti on meil hea meel, et Omniva meeskonda on sel aastal lisandunud ligi 200 uut töötajat," lisas pressiesindaja.