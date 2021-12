GRAAFIK | Öine elektri hind üllatab: homme on taas näha madalamaid euronumbreid

Kui täna on elektri keskmine tunnihind 154,86 eurot megavatt-tunni kohta, siis homme püsib keskmine senisest madalamal - 113,94 eurot megavatt-tunni kohta.

Elekter on kõige kallim homme üheteistkümnest üheni ning õhtul kuuest kaheksani. Teisisõnu on need perioodid, mil elektri eest tuleb maksta üle 170 euro megavatt-tunni kohta.