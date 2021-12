Apple üritab hiigelpreemiatega töötajatest kinni hoida

Optsioonide laiali jagamise põhjus peitub Bloombergi hinnangul selles, et tööjõuvõitlus tehnoloogiafirmade vahel on üha intensiivistumas, sealjuures on see eriti teravaks läinud Apple'i ja Meta vahel. Meta on viimase paari kuuga Apple'ist üle meelitanud umbes 100 inseneri, samal ajal kui Apple'il on ka õnnestunud vastupidiselt tuua firmasse üle mitmeid Meta võtmetöötajaid. Kaks firmat on muutumas konkurentideks nii nutikellade arenduses kui augmenteeritud- (AR) ja virtuaalreaalsuse (VR) lahendustes.